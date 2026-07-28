Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca’ya damga vuran Buca’nın ilk kadın belediye başkanı ve Türkiye’nin ilk kadın Devlet Bakanı merhume Işılay Saygın, vefat yıl dönümünde kabri başında düzenlenen duygu dolu törenle anıldı. Ak Parti Buca İlçe Kadın Kollarını’nın katılımı ile gerçekleşen programda, merhumenin mezarın karanfiller bırakıldı, dualar ediildi. Işılay Saygın’ın kente kazandırdığı dev eserler ve örnek devlet insanı duruşu ile bir kez daha şükranla anıldı.

İzmir ve Buca ile özdeşleşen, Türkiye’nin ilk kadın Devlet Bakanı ve Buca’nın ilk kadın belediye başkanı merhume Işılay Saygın, vefatının yıl dönümünde unutulmadı. Buca’ya kazandırdığı projeler ve iz bırakan hizmetleri ile gönüllerde taht kuran Saygın için kabri başında bir anma programı düzenlendi.

Saygı, dua ve karanfillerle yad edildi

AK Parti Buca İlçe Kadın Kolları Başkanı Lale Yılmaz ve teşkilat mensuplarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Saygın’ın kabrine karanfiller bırakan teşkilat üyeleri, merhumeye dualar etti.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Işılay Saygın’ın Buca ve Türkiye’ye kattığı değerler, samimi hizmet anlayışı vurgulandı. Üstlendiği her görevde ciddiyetini ve millet sevgisini ön planda tutan Saygın’ın aziz hatırasının Buca’da daima yaşatılacağı ifade edildi.

Türk kadınının siyasetteki öncüsü ve ilham kaynağı

Törende merhume Işılay Saygın’ın siyasal mirasına dikkat çeken AK Parti Buca İlçe Kadın Kolları Başkanı Lale Yılmaz, Işılay Saygın’ın Türk kadınının siyasetteki öncülerinden biri olduğuna dikkat çekerek, onun kararlı, çalışkan ve üretken siyaset anlayışının bugün görev yapan tüm kadın siyasetçilere ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.