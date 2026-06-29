Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel, İzmir programı kapsamında bugün mekik dokudu. Ödemiş, Bayındır, Kiraz ve Beydağ duraklarının ardından Tire’ye geçen Özel, ilçede meydanları dolduran coşkulu ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Tirelilere seslenen Özel, partinin geçmişte yaşadığı zorluklardan bugünkü iktidar yürüyüşüne kadar çarpıcı açıklamalarda bulunarak vatandaşlara, "Benimle yürüyün" çağrısı yaptı.

"Polis zoruyla çıkarıldığımız o günlerden bu yürüyüşe..."

Konuşmasına geçmişte parti içinde yaşanan sancılı süreçlere ve hukuki tartışmalara değinerek başlayan Özgür Özel, vefa ve kararlılık vurgusu yaptı. Kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Tireliler, bugün partimizde butlan kararı verilip de bizi partimizin binasından polis zoruyla çıkartıp da biz o binayı geride bırakıp yola düştükten sonra bizimle birlikte bu yolda yürüyenlere, dua edenlere selam olsun."

"Belediye Başkanlarımız CHP'nin öz evladıdır"

Yerel seçimlerde elde edilen tarihi başarıya dikkat çeken Özel, Tire Belediye Başkanı’nı ve ilçe örgütünü tebrik ederek partideki birlik ve beraberlik bağlarının sarsılmaz olduğunu belirtti. Seçim sonuçlarına dair verileri paylaşan Özel, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz seçimlerde 31 belediye başkan adayı gösterdik, büyükşehir başkan adayımız dahil, 29 belediyemiz seçildi. Tire Belediye Başkanımız büyük bir başarıyla seçildi. Kendisini kutluyorum, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkanları, il ilçe başkanları CHP'nin öz evladıdır. Biz başkanlarımızla kol kola iktidara yürüyoruz. Tire ilçe örgütümüze, belediye başkanı ve meclis üyelerimize, İzmir'in seçilmiş il başkanına sonuna kadar sahip çıkıyoruz." Diyarbakır ve Gaziantep programını tamamlayan Özgür Özel İzmir'de! Özel'i Çağatay Güç karşıladı İçeriği Görüntüle

"Baba evinin kapısı sonuna kadar açık"

Günün erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempo içinde halkla buluştuğunu aktaran Özel, Türkiye’deki tüm demokratları "Baba Evi" çatısı altında birleşmeye davet etti. Engellemelere karşı geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 15. ilde sabah 9 buçuktan başladık, her ilçede sizin gibi inanılmaz kalabalıkların ev sahipliklerine şahit olduk, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin öz evlatlarıyız. Tire'nin ve Türkiye'nin bütün demokratlarını kucakladık, bundan sonra da kucaklamaya devam edeceğiz. Baba evinin kapısı sonuna kadar açık. Bize yapılan bu kötülükler sürerse, birileri CHP'yi bitirmeye gayret ederlerse biz her şeyden vazgeçeriz ama iktidar yolculuğundan vazgeçmeyiz. O yüzden biz yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız."

"Onlar yolun sonunda, biz başındayız"

Konuşmasında mevcut iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Özgür Özel, Türkiye’nin geleceğine yönelik yeni bir toplumsal mücadele başlattıklarını ilan etti. Sosyal güvence, gençlerin umudu ve kadın hakları üzerinden vizyonunu çizen Özel, şu sert eleştirileri ve vaatleri sıraladı:

"İşte o yüzden artık biz nerede olursak olalım yeni bir yoldayız, yeni bir yürüyüşteyiz. Yeni yolumuzda gençlerin kırılan umutlarını yeniden onarmak, ev hanımlarını evde bir başkalarına çaresiz bırakmak değil, sosyal güvenceye kavuşturmak, geçim garantisi vaat etmek var. Bunun için yeni bir mücadelenin içindeyiz. Hep beraber daha büyük cesaretle sahip çıkmaya, onların iktidarını kurmaya kararlıyız. Tayyip Erdoğan'ın iktidarı takati kalmamış siyasetçilerden koparılıp bürokratlara teslim edilmiş bir noktadır. Biz artık şunu söyleyebiliriz; tüm Tire bilsin, tüm İzmir bilsin: Onlar yolun sonundadır, biz daha en başındayız."

"Değişimi her yaştan gençlerle yapacağız"

Partideki gençleşme hareketine ve efsanevi lider Bülent Ecevit'in başarılarına atıfta bulunan Özel, AK Parti'nin aldığı seçim yenilgisini hatırlatarak partililere özgüven aşıladı:

"İnançla, kararlılıkla yürüyeceğiz. Yaş ortalaması 58'di, 42'ye düşürdük ama herkes şunu bilsin ki; ne yapacaksak, ne yaptıysak her yaştan gençlerle yapacağız. Gençlerin umudu olmak önemli. Kadınların yeni partisi, yeni yürüyüşü olmak önemli. Bu mücadelede herkesin yeri var. Biz dolunun, yağmurun altında yola çıkarken arkamızda çekilmeyen siyaseti geride bıraktık. Bülent Ecevit nasıl 4 kez üst üste partisini de birinci yaptıysa... Recep Tayyip Erdoğan 23 yıl sonra yenilgiyle tanıştı."

"Gençler, ışıklar kapanınca başını öne eğmek yok!"

Konuşmasının son bölümünde özellikle CHP Gençlik Kolları'na ve meydandaki gençlere seslenen Özgür Özel, yenilgi psikolojisinin tamamen geride kaldığını vurguladı. "Millet ayakta" diyerek Tirelilere tarihi bir söz veren Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gençlik kollarına söylüyorum; ışıklar kapanınca eve girmek, babası 'Ne oldu, yine mi kaybettiniz?' deyince başını öne eğmek yok. Görüyorum ki artık kimsenin kaybetmeye tahammülü kalmamış, millet ayakta. Size inanıyorum. Size söz veriyorum; nasıl yerel seçimlerde 47 yıl sonra başardıysak, 50 yıl sonra CHP'yi iktidar yapacağım ve sizin yüzünüzü güldüreceğim!"

