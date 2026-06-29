İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye'nin en önde gelen şeftali üretim merkezlerinden biri olan Selçuk'ta gerçekleştirilen Şeftali Şenliği'ne katılım göstererek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festival çerçevesinde sezonun ilk şeftali hasadı yapılırken, tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik mesajlar da ön plana çıktı.

İlk hasadı üreticilerle birlikte gerçekleştirdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve bölgedeki üreticilerle bahçeye girerek sezonun ilk şeftalilerini toplamış oldu.

"Desteğimizi sürdüreceğiz"

Etkinlik sonrasında değerlendirmeler gerçekleştiren Başkan Cemil Tugay, şeftali üretiminin yoğun emek ve özveri gerektiren bir tarımsal faaliyet olduğuna vurgu yaptı.

Üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tugay, tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade eden Tugay, emeğiyle üretime katkı sağlayan çiftçilere teşekkürlerini iletti.