TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon itibarıyla futbol faaliyetlerini Gaziemir A.Ş. çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Yapılan resmi duyuruyla birlikte, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Gaziemir A.Ş.’nin, Tire 2021 FK’nin yarışmacı haklarını devraldığı bildirildi.

"Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

Gelişmeye ilişkin Tire 2021 FK yönetiminden yapılan açıklamada, alınan kararın kulübün uzun vadeli hedefleri ve geleceğe dönük yapılanması doğrultusunda şekillendiği belirtildi. Açıklamada, “Yeni sezondan itibaren futbol faaliyetlerimizi Gaziemir çatısı altında sürdürme kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün vizyonu, yönetim anlayışı ve hedefleri doğrultusunda Gaziemir’de aynı kararlılık ve inanç ile yolumuza devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Yapılan hak devri sonrası, kulübün TFF 3. Lig’de mücadele etme hakkı Gaziemir A.Ş.’ye geçti. Yeni yapılanmayla birlikte kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği öğrenildi.