İzmir bu sabaha acı verici bir olayla başladı. Menderes ilçesinde gerçekleşen otomobil kazası bir kişiyi hayattan kopardı. Kaza aynı zamanda 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Kaza araçları hurdaya çevirdi!

Sabah saat 05.30 sularında meydana gelen kaza Gümüldür İnönü Mahallesi Seferihisar-Kuşadası yolunda meydana geldi. İlk bilgilere göre Özdere istikametine seyreden O.K. (76) idaresindeki 35 AK 5083 plakalı otomobil ile Seferihisar yönüne giden M.S.C. (26) yönetimindeki 35 DC 7585 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma öylesine şiddetliydi ki araçlar adeta hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşın hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler adrese sevk edildi.

Yapılan incelemeden acı haber geldi

Yapılan kontroller üzerine 35 AK 5083 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Erkan Gergin'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler O.K. ve M.S.C. ile araçlarda bulunan H.T. (27) ve F.Ç. (42), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü O.K. Gaziemir Devlet Hastanesinde, diğer 3 yaralı ise Seferihisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren 48 yaşındaki Erkan Gergin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan acı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.