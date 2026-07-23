Sınav maratonunu tamamlayan ve sonuçlarını 21 Temmuz'da öğrenen adaylar için asıl heyecan tercih döneminde yaşanacak. Adaylar, yayınlanan kılavuzdaki üniversite kontenjanlarını, taban puanlarını ve özel şartları inceleyerek geleceklerini şekillendirecek adımları atacak. Tercih işlemleri ve yerleştirme sonuçları yine ÖSYM'nin çevrim içi platformları üzerinden yürütülecek.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre üniversite adayları, tercihlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme sonuçları internet üzerinden ve kurumun mobil uygulamasından duyurulacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yürütecek. Adayların listelerine en fazla 24 üniversite veya program ekleme hakkı bulunuyor. Tercihlerin geçerli sayılması için listelerin sisteme eksiksiz şekilde kaydedilip onaylanması gerekiyor. Bölüm seçimlerinde kılavuzdaki koşulların ve açıklamaların dikkatle okunması şart.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kayıt işlemleri bittikten sonra boş kalan kontenjanları üniversiteler YÖK’e bildirecek. Merkezî yerleştirme sonunda boş kalan veya adayların kaydolmaması sebebiyle dolmayan bölümlere ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir programa girmeye hak kazanan adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.

Ön lisans ve lisans programlarına, merkezî yerleştirmedeki en küçük puanın altında puana sahip adaylar yerleşemeyecek. Adayların ek yerleştirme için 170 lira tercih ücreti yatırması gerekecek. Ücreti yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak ve işlem ücreti iade edilmeyecek. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından ise ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Adayların duyurulan belgelerle birlikte belirtilen süre içinde üniversitelere başvurması zorunlu tutuluyor. Zamanında başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt hakkını kaybedecek.