Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kaza davasının yargılama süreci başladı.

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, iade işlemleri süren sanık Cihantimur katılamadı. Duruşmada maktulün babası Özer Aci, annesi Pervin Aci ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim"

Duruşma öncesinde adliye önünde basın mensuplarına konuşan müşteki baba Özer Aci, davanın sonuna kadar takipçisi olacağını dile getirerek,

"Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz.

Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli.

Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim." dedi.

"Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum?"

Sanık tarafının kendileriyle kendileriyle iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen Özer Aci, bu duruma tepki göstererek açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne-baba olduğu aklınıza geldi?

Benim rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum?

Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim. Bu zaman zarfında neredeydiniz? Diye soruyorum kendilerine. Bugüne kadar biz yoktuk da yeni mi var olduk? Anne - baba her zaman vardır var olacaktır.

Suç bireyseldir deniliyor, bana göre suçun bireysellikten çıkması lazım. Eğer ehil olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üssüne ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, 1 Mart 2024'te Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmıştı. Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci vefat ederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kazanın sonrasında anne Eylem Tok'un, baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu iddia edilen kişilerin yardımıyla oğlunu kaza yerinden kaçırdığı ve yurt dışına çıkardığı öne sürülmüştü.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de tutuklu olan Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.