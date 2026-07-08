Son Mühür - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir gün önce verdiği olumlu mesajların ardından konuşan Trump, Türkiye'nin F-35 sürecine dönüşü konusunda net ifadeler kullanarak sorunun çözüme kavuşacağı yönünde güçlü mesaj verdi.

Beklenen açıklamayı yaptı

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, Bibi'yi (Netanyahu) seviyorum. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi, Erdoğan'la konuştum, benim sayemde savaşa girmediler. En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve belki de diğer taraftan (İran) girerdi." şeklinde konuştu.

Dün en demişti?

NATO Ankara Zirvesi öncesinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Erdoğan ile uzun yıllara dayanan iyi bir ilişkiye sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra savunma, İran ve F-35 konularını da masaya yatıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''hayırlı haberler bekliyoruz" demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında, "Beş uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki lider arasında F-35 programına ilişkin verilen mesajlar, kısa sürede uluslararası kamuoyunun gündemine yerleşti.