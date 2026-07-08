Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik konumunu, savunma sanayisindeki yerli atılımlarını ve gelecek hedeflerini paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarını artırma konusunda kararlı adımlar attığını vurguladı.

Savunma bütçesinde 2035 hedefi öne çekildi

Türkiye’nin küresel güvenlik mimarisindeki rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma harcamalarının artırılması yönünde alınan tedbirleri açıkladı. Lahey’de belirlenen takvimin ilerisinde bir performans sergilemeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5’luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey’de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz."

"Savunma sanayinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız"

Türkiye’nin asıl büyük başarısının yerli ve milli savunma sanayisinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki atılımlar olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin artık bu alanda küresel bir aktör haline geldiğini belirtti. Üretim ve ihracat kapasitesi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, NATO çatısı altındaki taahhütlerin de hızla yerine getirildiğini söyledi. Erdoğan, ittifak tarafından Türkiye'ye tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamının, taahhüt edilen tarihten 3 yıl önce karşılanmış olacağını müjdeledi.

"Çelik Kubbe" projesine 24 milyar dolarlık dev yatırım

İttifak genelinde en çok ihtiyaç duyulan alanların başında hava ve füze savunma sistemlerinin geldiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu eksikliği gidermek adına tarihi bir yatırım kararı aldığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin hava sahasını maksimum düzeyde koruyacak olan yerli "Çelik Kubbe" projesine 24 milyar dolarlık ilave bir bütçe ayrıldığını duyurdu.

"Avrupa’nın en büyük kara ordusu ittifakın hizmetinde"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin askeri gücünün NATO için taşıdığı hayati öneme değinen Erdoğan, Türkiye'nin caydırıcı gücüyle ittifaka katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Avrupa’daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada İttifak’ın hizmetine sunmanın gayretindeyiz" diyerek Türkiye'nin müttefiklik hukukuna ve küresel güvenliğe olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

