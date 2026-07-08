Son Mühür- Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işleyişine dair önemli düzenlemeler içeren yeni bir yönetmelik değişikliği yayımlandı.

8 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla beraber, merkezin yönetim kademesi, çalışma birimleri ve kurulacak grupların görev süreleri ile görevlendirme süreçleri netleştirildi.

Müdürün görev süresi ve atama şartları netleşti

Yapılan değişiklikle birlikte merkezin en üst yöneticisi olan müdürün atama kriterleri ve görev süresi tekrar şekillendirildi.

Yeni maddeye göre, kurumun çalışma alanlarında akademik ya da profesyonel çalışması olan üniversite öğretim elemanları arasından seçilecek olan müdür, doğrudan Rektör tarafından atanacak.

Müdürün görev süresi 3 yıl olarak belirlenirken, süresi dolan isimlerin Rektör takdiriyle tekrar aynı göreve getirilmesine imkan tanındı.

Ayrıca, herhangi bir nedenle müdürün görev süresi dolmadan makamdan ayrılması durumunda, yeni müdürün de yine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirileceği kararlaştırıldı.

Çalışma birimi sorumlularına yeni görev tanımı

Yönetmeliğin 14'üncü maddesindeki değişiklik ise merkezin alt kademelerindeki işleyişi doğrudan etkiliyor. Buna göre, bünyede kurulacak çalışma birimlerinin sorumluları, müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yine 3 yıllık bir dönem için seçilecek.

Aynı maddede yapılan bir diğer dikkat çekici ekleme ise yetki sınırlarına ilişkin oldu. Çalışma birimi sorumlularının görev tanımlarına, "müdürün vereceği diğer işleri yerine getirmek" maddesi eklenerek, merkez içindeki hiyerarşik yapı ve yapıya ilişkin görev ve yetki dağılımına ilişkin düzenleme yapıldı.

Verimliliği artıracak çalışma grupları kuruluyor

Üniversitenin kurumsal iletişim faaliyetlerinde etkinliği ve hızı artırmak için, yönetmeliğin 15'inci maddesi tamamen yenilendi. Yeni düzenleme, merkezin amaçları doğrultusunda özel çalışma gruplarının kurulmasına imkan tanıyor.