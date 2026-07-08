Son Mühür- Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, 5 adet F-35 uçağının alımı konusunda açık kapı bırakılması ve KAAN uçaklarında kullanılacak F-110 motorlarına izin verileceğinin ortaya çıkması, tarihi NATO zirvesinin Türkiye açısından oldukça verimli geçtiğini gözler önüne serdi.

Zirvenin hazırlık aşamasında gelip gelmeyeceği uzun süre belli olmayan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle zirveye katılmayı kabul etmişti.

Trump'ı taşıyan Air Force'un Ankara'ya inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump arasındaki samimi dostluk fotoğraf karelerine yansımıştı.

Rekor beğeni geldi...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,

''NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız'' mesajı sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak beğeni rekoru kırdı.



Politico Erdoğan gerçeğine dikkat çekti...



Politico'nun haberine göre, tüm NATO liderleri Trump'ın zirveye katılması istiyordu, ama bunu Erdoğan başardı.

Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel dostluğu dünyanın saygın medya organlarından Politico'nun da altını çizdiği bir detay oldu.

Politico'ya göre, Erdoğan, Trump'ı NATO zirvesine "getiren" kişiydi.



Erdoğan'ın Trump'ın koluna girdiği görüntülere göndermede bulunan Politico, ''Görüntülere bakılırsa, onu adeta elinden tutup içeri soktu.

Türk cumhurbaşkanı, Trump'ı öyle dikkatle yönlendiriyor gibi görünüyordu ki, sanki onu gezmeye çıkarıp etraftaki her müttefikle tartışmaya başlamaması için kolluyordu'' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump zirvenin ikinci gününde Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, “Erdoğan’ı seviyorum, bana kırmızı halı serdi, müthiş biri.” sözleriyle iki lider arasındaki dostluğun altını çizdi.