Son Mühür - Ankara'da gerçekleştirilen ve küresel güvenliğin masaya yatırıldığı NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği kapanış basın toplantısıyla sona erdi. Toplantıda uluslararası kamuoyunun gündemindeki bölgesel krizlere değinen Trump, özellikle İran'ın son dönemdeki askeri hareketliliğine ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına sert tepki gösterdi. Washington-Tahran hattında yükselen tansiyonu doğrudan askeri müdahale söylemleriyle dile getiren Trump, zirvenin en kritik çıkışına imza attı.

"Dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk"

İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini ve deniz ticaret hatlarına yönelik müdahalelerini eleştiren Trump, "Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi ve dünkü saldırılarından sonra. Birkaç dron ve bir tane roket fırlattılar gemilere. Hürmüz Boğazı’ndan geçiyorlardı ki dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde vuracağız. İran’dan hiç hoşnut değilim" ifadelerini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin nükleer taahhütlerine uymadığını savunarak, "Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır hiçbir başkan hiçbir şey yapmadı onlarla ilgili" şeklinde konuştu.

"Onlara bir uçak dolusu para verdi"

Konuşmasının devamında geçmiş dönemde Washington yönetimi tarafından İran'a yönelik atılan adımları eleştiren ve eski ABD Başkanı Barack Obama dönemini hedef alan Trump, "Obama onlara 1.7 milyar dolar, bir uçak dolusu para verdi. Bir Boeing 747 dolusu para verdi. Akıllarından ne geçiyordu, kapının açılıp uçaktan paralar saçıldığında ne düşünüyorlardı çok merak ediyorum" dedi. Trump, nakit para transferine ilişkin geçmişteki kararları sert bir dille eleştirerek Washington'ın İran'a karşı yeni dönemde tavizsiz bir politika izleyeceğini vurguladı.