Son Mühür- Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesine Çek Cumhuriyeti'nin iki lideri arasındaki soğukluk detayı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, NATO liderlerinin toplu fotoğraf çekiminde birbirinden olabilecek en uzak noktada fotoğraf karesine dahil olduğu dikkatlerden kaçmadı.



Eski bir NATO generali...



NATO’nun eski generallerinden Petr Pavel, popülist rakibi Andrej Babis'i geride bırakarak 2023'de Çekya'nın Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan isim olmuştu.

Pavel, 2025'teki parlamento seçimlerinin ardından ANO Partisi lideri Andrej Babiş'i başbakan olarak atadı

İkili arasında, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi heyetine katılım konusunda yaşanan çekişme uzun süre Polonya medyasında en çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

Başbakan Babiş, NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olan Ankara zirvesine Çeh heyetine Cumhurbaşkanı Pavel’i almak istemedi.

Geri adım atmayan Cumhurbaşkanı Pavel buna itiraz ederek dava açtı ve mahkeme kararıyla heyete dahil olmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, zirve için Türkiye'ye iki farklı devlet uçağıyla ulaştı.



NATO zirvesine damga vuran foto...



CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Emre Erdölen'in Külliye'nin önünde verilen NATO liderleri toplu anı fotoğrafında yakaladığı detay, Çekya'da iki liderin arasındaki soğukluğu göstermesi bakımından güzel bir örnek teşkil ediyor.

''Zirvenin siyasi magazin kısmını üstlendim'' notuyla liderlerin fotoğrafını paylaşan Erdölen, Babiş ve Pavel'in arasındaki gerilimin fotoğrafa yansıdığına dikkat çekerek, ''Şimdi de kavgalı elti gibi fotoda iki ayrı uçtalar'' değerlendirmesinde bulundu.