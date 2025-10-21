Son Mühür - Ticaret Bakanlığı, denetimler sırasında toksik madde tespit edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (deri) ürünlerinin posta ve hızlı kargo ile ülkeye girişini sınırlandırdı.

'Güvenli değil' açıklaması

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik yapılan denetimler ve laboratuvar testleri sonucunda, incelenen 182 üründen 148’inin ürün güvenliği standartlarına uymadığı ve mevzuata aykırı olduğu ortaya çıktı. Bu ürün gruplarında uygunsuzluk oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.

Hangi ürünleri kapsıyor?

Yapılan incelemelerde, ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi zararlı maddeler tespit edildi. İnsan ve kamu sağlığının korunması ile tüketicilerin güvenli ürünlere erişiminin sağlanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı bu ürün gruplarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.