Son Mühür- Bakan Yumaklı, paylaşımında tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin destekten yararlanacağını belirtti. Açıklamada, ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira tutarında destek ödemesi yapılacağı ifade edildi.

“Üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz”

Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Kırsal kalkınmada sürdürülebilirlik vurgusu

Bakan Yumaklı’nın açıklaması, son dönemde yaşanan zirai don olaylarının üreticiler üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapılan ödemelerin, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması açısından kritik önemde olduğu vurgulanıyor.