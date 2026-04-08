Ankara’nın Keçiören ilçesinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte eve giderken uğradıkları sözlü taciz sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’a ilişkin davada karar verildi.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu toplam 8 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme, sanıklar hakkında ağır cezalar hükmetti.

Sanıklara müebbet ve onlarca yıl hapis

Mahkeme heyeti, olayın baş aktörlerinden baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti.

Suça sürüklenen çocuklardan 14 yaşındaki T.Y.Z.’ye 25 yıl, 17 yaşındaki B.S.Z.’ye ise 32 yıl hapis cezası verildi.

İddianamede ağır suçlamalar yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların “kasten öldürme” başta olmak üzere birçok suçtan cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar hakkında ayrıca:

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Basit yaralama,

Hakaret,

Kadına karşı şiddet,

Tehdit gibi suçlardan da yüksek hapis cezaları istendi.

Ne olmuştu?

Olay, 10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında Keçiören’de meydana gelmişti. İddianameye göre, Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, yolu kapattıkları gerekçesiyle karşı taraftan çekilmelerini istemişti.

Yolun açılmasının ardından sözlü sataşmanın devam etmesiyle taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hakan Çakır aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.