İstanbul Havalimanı’nda bu sabah hareketli anlar yaşandı. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Batman seferini yapacak uçağında bir yolcu, kalkış öncesi “Sanki üzerimde bomba var.” diyerek şaka yaptı.

Yolcu uçaktan indirildi

Olayı öğrenen kabin ekibi yaşanan hadisiyi hemen pilota bildirdi. Pilotun talimat vermesinin ardından polis ekipleri uçağa çağrıldı. Güvenlik ekipleri, şakayı yapan yolcuyu tespitti etti ve uçaktan indirerek “kural dışı yolcu” kapsamında işlem yaptı.

Gecikmenin ardından havalandı

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, uçak kısa süreli gecikmenin ardından Batman’a hareket etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.