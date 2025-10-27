Son Mühür- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM resepsiyonunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana görüntülenmesine ilişkin konuşan Davutoğlu, olası bir görev teklifine nasıl yaklaşacağına dair açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi gelirse tereddüt etmem”

NOW TV canlı yayınına katılan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi gelirse ne yanıt verirsiniz?” sorusuna yanıt verdi. Devlet yönetimi konusundaki deneyimine dikkat çeken Davutoğlu, ülkenin zor bir döneme girmesi halinde sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devleti tanıyorum, biliyorum. 2016’da bıraktığım dönemi bugünkü tabloyla kıyaslayın. Eğer bana, ‘Devlet darda, ekonomi çökme noktasında, gelin devleti yeniden inşa edelim’ denirse, hiç tereddüt etmem. Görev tanımına bakarım, hukuk, ekonomi ve siyasette reform gerekiyorsa bunu bir vatan görevi olarak yaparım.”

“Sembolik makamlar için yer almam”

Davutoğlu, teklifin içeriğine göre tavrının değişeceğini vurguladı. Sembolik görevleri kabul etmeyeceğini belirten Gelecek Partisi lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer sadece bir makam verilerek yapılanları meşrulaştırmam istenirse, böyle sembolik görevlerde yer almam. Ancak yetkilerin tanımlandığı, prensiplerin açık olduğu bir sorumluluk talep edilirse, devletin yanında olmayı devlet adamlığının gereği sayarım.”

“Devleti en iyi tanıyan isimlerden biriyim”

Devlet tecrübesine dikkat çeken Davutoğlu, Türkiye’yi yakından tanıyan az sayıda isimden biri olduğunu ifade etti.

“Bu devleti benim kadar kılcal damarlarına kadar tanıyan belki bir Cumhurbaşkanı vardır, ikincisi de benimdir. Herkes bunu bilir. Dolayısıyla görev bana düşerse, bunu bir vatan görevi olarak üstlenirim.”