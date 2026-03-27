Strateji, güven ve ihanet kavramlarını akıl oyunlarıyla harmanlayan The Traitors Türkiye, şov dünyasının ve sosyal medyanın tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen yarışma, sadece yarışmacıların kurduğu ittifaklar ve hamlelerle değil, görkemli çekim alanıyla da büyük ilgi gördü. Programı izleyenler, olayların merkezindeki o devasa tarihi yapının izini sürmeye başladı. Yarışmanın sıkı takipçileri, The Traitors Türkiye şatosu nerede ve çekimler hangi ülkede yapılıyor sorularının yanıtını internette araştırmaya koyuldu.

THE TRAITORS TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLİYOR, ŞATO HANGİ ÜLKEDE?

Yarışmanın o karanlık ve gizemli atmosferini yansıtan çekimler Türkiye'de değil, Belçika sınırları içerisinde gerçekleştiriliyor. Programın kalbi, başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan tarihi Chateau Jemeppe'de atıyor. Görkemli yapısı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu şato, ihanet ve strateji temalı yarışmanın ruhunu tam anlamıyla ekrana yansıtıyor. Şatonun büyüleyici ortamı psikolojik savaşları daha da etkileyici kılarken, yapım ekibi mekanın içine Türkiye'den getirilen ince belli çay bardakları, simitler ve İstanbul temalı tablolar yerleştirerek uluslararası formata yerel bir dokunuş da kattı.

THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Sadece mekanıyla değil, iddialı kadrosuyla da öne çıkan yarışmada; televizyon, müzik ve sosyal medya dünyasından birçok popüler isim yer alıyor. Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar gibi tanınmış yüzler ter döküyor. Yarışmacıların gizemi korumak adına İstanbul'dan Belçika'ya tamamen ayrı uçuşlarla götürüldüğü ve çekimler boyunca bu şatoda konakladığı biliniyor.

THE TRAITORS ÇEKİM EKİBİNDE KİMLER VAR?

Uluslararası bir prodüksiyon olan The Traitors Türkiye'nin kamera arkasında dev bir kadro görev alıyor. Çekim sürecini 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk profesyonelden oluşan toplam 215 kişilik dev bir ekip yönetiyor. Programın sunuculuğunu üstlenen Giray Altınok ise 10 bölüm boyunca yarışmanın konseptine uygun olarak hazırlanan özel tasarım kostümler ve Sevan Bıçakçı imzalı aksesuarlarla izleyici karşısına çıkıyor.