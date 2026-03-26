Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonu tüm heyecanıyla sürerken, izleyiciler bu akşamki yayını beklemeye başladı. Ancak TV8'in 26 Mart Perşembe gününe ait yayın akışını kontrol eden seyirciler, yarışmanın klasik saatinde olmadığını fark etti. Kanal yönetiminin aldığı kararla, yarışmanın saati değiştirildi. "Bu akşam Survivor var mı" sorusuna yanıt arayan izleyiciler için resmi yayın akışı tablosu da paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

BUGÜN SURVİVOR VAR MI? 26 MART 2026 BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK?

TV8'in yayın akışına göre Survivor bu akşam iptal edilmedi, sadece yayın saatinde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Yarışmanın saat 20.00'deki normal yayın kuşağında Türkiye - Romanya futbol karşılaşması yer aldı. Dünya Kupası Elemeleri için oynanan kritik milli maçın TV8 ekranlarından canlı olarak verilmesi nedeniyle, Survivor'ın yayın saati kanal yönetimi tarafından değiştirildi.

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Milli maçın bitmesinin hemen ardından adadaki heyecan kaldığı yerden devam edecek. Güncellenen resmi TV8 yayın akışına göre, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026'nın yeni bölümü bu akşam saat 22.15'te izleyici karşısına çıkacak. Saat 20.00'de başlayan Türkiye - Romanya mücadelesinin hakem düdüğüyle sona ermesinin ardından yarışmanın yeni bölümü ekranlara yansıyacak.

SURVİVOR EKSTRA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarışmanın geç saatte başlayacak olması, hemen ardından yayınlanan değerlendirme programının da saatini değiştirdi. TV8 akışına göre yeni bölümün bitiminin ardından, saat 00.15'te Survivor Ekstra programı canlı yayınla ekranlara gelecek.