Türk televizyonlarının usta isimleriyle genç yetenekleri bir araya getiren "Düşes" dizisi, alışılmışın dışındaki formatı ve eğlenceli hikayesiyle şimdiden yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Romantik komedi türündeki hikayesiyle dikkat çeken projenin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken, senaryosu Ece Yosmaoğlu'nun kaleminden çıkıyor. Dikey formatta (vertical series) çekilmesiyle de yenilikçi bir adım atan dizinin yayın platformu ve başlangıç tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Düşes dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

DÜŞES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İki Dakika Creative House imzası taşıyan Düşes dizisinin çekim süreci büyük bir hızla tamamlandı. Set arkası temposuyla da adından söz ettiren yapımın, 2026 yılının Haziran ayı içerisinde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Başlangıçta mobil cihazlardan izlemeye uygun, yüksek prodüksiyonlu kısa içerik yapısında (dikey dizi) çekilen ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan proje için yeni bir iddia gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, dizinin gördüğü yoğun ilginin ardından ulusal bir televizyon kanalıyla anlaşma sağlanması ve projenin standart "yaz dizisi" formatında televizyon ekranlarına taşınma ihtimali oldukça yüksek.

PELİN KARAHAN'IN YENİ DİZİSİ DÜŞES'İN KONUSU NEDİR?

Romantik komedi unsurlarının ağır bastığı Düşes dizisi, izleyiciye modern bir Külkedisi masalı vadediyor. Hikaye, mütevazı bir mahallede kendi halinde, sıradan bir yaşam süren Yurdagül Şaşmaz'ın (Pelin Karahan) hayatına odaklanıyor. Yurdagül'ün hayatında arka arkaya yaşanan beklenmedik ve radikal gelişmeler, onu bir anda lüks, gösterişli ve bambaşka bir dünyanın içine sürüklüyor. Bu yeni hayata ayak uydurmaya çalışırken "Gül" kimliğine bürünen ana karakterin yaşadığı komik ve duygusal dönüşüm, dizinin temel olay örgüsünü oluşturuyor.

DÜŞES DİZİSİ OYUNCU KADROSU: KİMLER OYNUYOR?

Düşes dizisi, sadece hikayesiyle değil, Türk sinema ve televizyon dünyasının tecrübeli isimlerinden oluşan dev kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Dizide Pelin Karahan'a eşlik eden başarılı oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pelin Karahan (Yurdagül Şaşmaz)

Gökberk Demirci

Erdal Özyağcılar

Nurseli İdiz

Nergis Kumbasar

Melisa Doğu

Fatma Toptaş

Mustafa Enis Bilir