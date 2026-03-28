“The Bibi Files” adlı belgesel, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma soruşturmalarına ilişkin yaklaşık 1.000 saatlik polis sorgu kayıtlarını temel alıyor. Yapımın, uzun süredir gizli tutulan soruşturma materyallerine dayandığı ve bu içeriklerin geniş bir izleyici kitlesine ilk kez bu ölçekte sunulduğu ifade ediliyor.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına odaklanma

Belgeselde, Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını konu alan soruşturma sürecine dair görüntülere yer verildiği belirtiliyor. Yapımın, dosyaların kamuoyuna yansımamış bölümlerine dair kayıtları da içerdiği aktarılıyor.

“Bu ortaya çıkarsa ölürüm”

Yapımda, İsrailli-Amerikalı iş insanı Miriam Adelson’un Netanyahu ile ilişkisine dair bir bölümün de bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu kayıtlarda Adelson’a atfedilen “Bu ortaya çıkarsa ölürüm” ifadesi dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Epstein bağlantısı ve ABD-İsrail ilişkileri

Belgeselde ayrıca Jeffrey Epstein bağlantıları ve ABD-İsrail ilişkilerine dair arşiv görüntülerine yer verildiği iddia edildi. İçerikte, Netanyahu’nun dış politika hamleleri ve perde arkasındaki siyasi temaslara ilişkin değerlendirmelerin de bulunduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimine ilişkin strateji iddiası

Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’nin Hamas kontrolünde, Batı Şeria’nın ise Fetih yönetiminde kalmasını destekleyen bir denge politikası izlediği iddia edildi. Bu yaklaşımın, Filistinli siyasi aktörlerin birleşmesini engellemeye yönelik olduğu ileri sürüldü.

Katar ve Hamas finansmanı

İddialarda ayrıca Hamas’ın Katar üzerinden aylık 35 milyon dolar düzeyinde finansman aldığı, bu sürecin dolaylı şekilde İsrail yönetimiyle ilişkilendirildiği öne sürüldü. Paraların nakit transferlerle ulaştırıldığına dair değerlendirmeler de paylaşıldı.

Yayın ve sansür iddiası

Tucker Carlson Network tarafından X platformunda yapılan paylaşımda, “The Bibi Files” belgeselinin İsrail’de yasaklandığı ileri sürüldü. Paylaşımda, belgeselin Netanyahu hükümetinin uzun yıllar gizli kalmasını istediği iddia edilen konuları açığa çıkardığı, yolsuzluk iddiaları ve siyasi karar süreçlerine ilişkin kritik bilgiler içerdiği savunuldu.