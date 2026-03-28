Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik mevcut sistemin etkinliğini sorguladı.

“Gönüllülükle bu işler bir yere kadar yürüyor”

Bakanlıklar arasında veri paylaşımının önemine dikkat çeken Esen, “Aslolan bakanlıkların birbiriyle veri anlamında konuşabilmesi lazım. Şimdi, bunlarda, özellikle suç kısmında mükerrerliği önlemek noktasında almış olduğunuz tedbirlerin etkili olduğunu gördünüz mü?

Çünkü yine dün bir sunum aldık; çocukların 6 kere aynı suçu tekrar ettiğinden bahsedildi. O zaman burada sistemde bir sorun var, eğer 6 kere aynı suçu tekrar ediyorsa burada önlemede başarılı olamamışız demektir bu." ifadelerini kullandı.

"Sadece ailelerinin inisiyatifine bırakıyor musunuz?"

Ailelerin sürece katılımı konusunu da gündeme getiren Esen, gönüllülük esasına dayalı uygulamaların yeterliliğini sorgulayarak, “İkinci bir defa bir eğitim verilmeye kalkıldığında ‘Ya, gitmezsek biz bir müeyyideye tabi olabiliriz’ endişesi, ailelerin o salonu doldurmasına sebep oluyor; sizin böyle uyguladığınız yani sadece ailelerinin inisiyatifine bırakıyor musunuz?” şeklinde konuştu.