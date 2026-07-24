Son Mühür- Ahmet Piriştina döneminden bu yana İzmir'de kesintisiz olarak devam eden CHP hakimiyeti, CHP'deki bölünmenin ardından tehlikeye girmiş olabilir mi?

1994 yerel seçimlerinde Burhan Özfatura'nın zaferine dikkat çeken Yılmaz Özdil, CHP açısından benzer bir senaryonun gündeme gelebileceğine işaret etti.



Oylar bölündü, İzmir kaybedildi...



Özdil, ''Ya bakın bugünden bakınca gerçekten inanılmaz görünüyor ama İzmirli olduğum için çok iyi biliyorum. CHP, DSP, SHP diye bölündükleri için ya İzmir’i bile kaybettiler. Bakın önümüzde yine böyle bir tehlike var. Evet.

1994 seçiminde İzmir’i DYP’nin adayı Burhan Özfatura yüzde 27 ile kazandı. Halbuki CHP, DSP, SHP’nin İzmir’deki toplamı yüzde 44’tü.Yahu ya yüzde 44 varken yüzde 27 ile İzmir bile kaybedildi. İbret kronolojisidir bu. Şu anda CHP’ye aynısını yapıyorlar. CHP seçmenine aynısını yapıyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.



İzmir'de evi olmayanı vekil yaptılar...



''Bakın söylüyorum. Burhanettin Bulut Özgür Özel’in talimatıyla, CHP’nin parasıyla medyada sözleşmeyle gazeteciyi istihdam ediyorlar. Burhanettin Bulut bütün medyayı yönetiyor abi. Muhalif mi? Sözde muhalif medyayı'' hatırlatmasında bulunan Özdil,

''Sokakta görseniz tanır mısınız? Kaç tanesinin toplamda bir karşılığı var? Mesela İzmir’de ne bileyim işte taksi kullanmadan Güzelbahçe’den Bornova’ya gidemeyecek tipleri milletvekili yaptılar. İzmir’de evi bile olmayan adamı getirip İzmir’den milletvekili yaptılar.

Mesela şimdi bunlar yeni partinin kurucusu olacakmış. Ya bir ulusu yönetmeye talip olmak bu kadar ucuz mu ya?

Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya AKP’de böyle değil mi? Yani onlarda liyakat mı? Evet AKP’de de tıpkı AKP’de liyakat sıfır. Zaten bu yüzden AKP’li değiliz kardeşim. Bu yüzden zaten AKP gibi olmayalım diye CHP’liyiz'' sözleriyle Özel'e destek veren İzmir milletvekilleri Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın'a yüklendi.



İmamoğlu'nun en büyük hatası...



''Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hayatındaki en büyük hatası Özgür Özel’i genel başkan yaptırmak'' vurgusunda bulunan Yılmaz Özdil,

''Bunlar Ekrem İmamoğlu’nun bazı manevralarla tasfiye edileceğini biliyorlar. Mansur Yavaş’ı da bir şekilde CHP içinde pasifize edecekler. Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Sarayda güle oynaya kazanacak dedim iki yıl önce kelimesi kelimesine onları söyledim.

Normalleşme denilen saçmalığın aslında saray projesi olduğunu, CHP seçmenini oyalamak için sahneye konulduğunu, Özgür Özel’in yandaş medya tarafından bu yüzden parlatıldığını ben anlattım 2 yıl önce. Çünkü Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminle rakip olacağını daima kendisi belirler dedim'' hatırlatmasında bulundu.



Guguk kuşu operasyonu...



''Guguk kuşu operasyonunun son hamlesi de CHP’nin bölünmesi olacaktır'' diyen Yılmaz Özdil,

''Çünkü guguk kuşları önce yuvaya girerler. Yuvanın evlatlarını dışarı atarlar. En son işleri bittiğinde yuvayı dağıtır gider dedim ya. Ben bunu 2010’dan beri anladım. Bu anlattıklarımı kavrayamayanlar ne diyordu bana her zaman olduğu gibi? İşte gizli AKP’li sarayın adamı filan değil mi? Ne oldu şimdi?

Kurulacak partiye yeni deniyor ama neticesi yeni değil maalesef. Kendi payıma söyleyeyim. Guguk kuşlarına da guguk kuşu yumurtalarına da karşıyız. Afişe etmeye devam edeceğiz. CHP açısından bakarsak da her Kemal’in değil Mustafa Kemal’in askeriyiz. Kişileri değil Cumhuriyet Halk Partisi’ni savunmaya devam edeceğiz'' mesajı verdi.

