Son Mühür- Mayıs ayında alınan mutlak butlan kararından bu yana kulisleri hareketlendiren senaryo bugün gerçek oluyor.

Özgür Özel ve 90’ın üzerinde milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını resmen ayırdı. İstifa dalgasının hemen ardından kurmaylar, YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini teslim etmek üzere İçişleri Bakanlığı’na yöneldi.

Mahkeme kararı ile süreç başlamıştı

Süreç 21 Mayıs 2026’da verilen yargı kararıyla başlamıştı. Kurultay hakkında açıklanan "mutlak butlan" kararı, Özgür Özel’in genel başkanlığını düşürdü. Kararla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP koltuğuna oturdu.

Bu hamle parti içindeki ipleri tamamen kopardı. Özel ve ekibi, yaşanan hukuki krizin ardından yeni bir yol haritası çizerek parti kurma hazırlıklarına hız verdi.

CHP'den istifa edenler sosyal medya hesaplarından o ibareleri sildi

Yaşanan son gelişmelerin ardından detaylar sadece istifa açıklamalarııyla sınırlı kalmadı. YENİ Parti’ye geçecek isimler, bu sabahın ilk saatlerinde profillerindeki CHP ibarelerini tek tek kaldırdı. Gül Çiftçi ve Murat Emir, resmi kuruluş dilekçesini bakanlığa sunmak üzere harekete geçerken Özgür Özel ise cuma namazını bugün Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılacak.

Bu cami tercihi ise tesadüf değil. Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Meclis’i açmadan hemen önce aynı camide kıldığı namaza doğrudan bir referans olarak görülüyor.

Bir değil, iki parti kurulacak iddiası

Ankara’daki trafik gün boyu sürecek. Saat 14.00’te YENİ Parti Kurucular Kurulu ilk kez toplanıyor. Anadolu Kulübü’nde Özgür Özel başkanlığında yapılacak bu kritik zirvede genel başkan, parti organları ve Meclis yönetimi belirlenecek.

Olası bir engelleme veya baskın seçim ihtimali de unutulmadı. Kurucular masayı iki planla yönetiyor, YENİ Parti’nin yanı sıra Değişim Partisi adında ikinci bir "yedek parti" daha kurulması planlandığı iddia ediliyor.

Detaylar ilerleyen saatlerle belli olacak.