Son Mühür- CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti’nin kuruluşu için gerekli evrakları imzaladı.

91 milletvekili CHP'den ayrıldı

Gelişmenin sonrasında parlamentoda da hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel ile beraber hareket eden 91 milletvekili, CHP’den istifa ettiklerini açıklayarak Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Toplu istifanın ardından TBMM'deki sandalye dağılımında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

"Vatana, millete ve partimize hayırlı uğurlu olsun"

Yeni Parti'nin resmen kurulması için hazırlanan dilekçeyi imzalayan Özgür Özel, sürecin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Vatana, millete ve partimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Hazırlanan kuruluş dosyasının gün içinde İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceği tahmin ediliyor.

Yeni Parti'nin logosu belli oldu

Bu adımla birlikte Yeni Parti'nin logosu da belli oldu. Beyaz zemin üzerine tasarlanan logoda; üstte kırmızı renkle yazılmış “YENİ” ifadesi, bu ifadenin hemen altında çekilen bir çizgi ve en altta siyah renkte “PARTİ” ibaresi yer alıyor.

Sosyal medyada profil değişikliği

İmza sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Özel, sosyal medya hesabı X'teki kurumsal kimliğini de güncelledi. Özgür Özel, profilinde yer alan CHP logosunu kaldırarak yerine Yeni Parti’nin logosunu ekledi.

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