Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Kefaret gibi iddialı yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, özel hayatında oldukça zorlu bir virajı geride bıraktı. Ekranların enerjik ismi, kameralar ardında büyük bir yaşam mücadelesi veriyordu.

ACI DOLU GÜNLERİN ARDINDAN GELEN BÜYÜK MUTLULUK

Yaklaşık bir yıl önce anne karnındaki bebeğini kaybederek derin bir travma yaşayan Kökenli, bu acı kaybın ardından yeniden anne olma heyecanını tattı. Geçmişte yaşanan o zor ve yıpratıcı günlerin ardından gelen bu doğum haberi, hüznün yerini tarifsiz bir sevince bıraktı. Ünlü oyuncunun yaşadığı bu duygusal süreç, sosyal medyadaki takipçilerini de derinden etkiledi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ, İSMİ İSE MERAK KONUSU

Ege Kökenli, eşiyle birlikte yer aldığı kareleri paylaşarak anne olduğunu resmen ilan etti. Ünlü isim yayınladığı o özel fotoğrafların altına düştüğü notla bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. Kökenli o anları, "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için... Sonunda kızımız evimizde." sözleriyle özetledi. Binlerce tebrik mesajı alan çiftin, minik kızlarına verdikleri isim ise bu paylaşımda yer almadı ve henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

EGE KÖKENLİ'NİN EŞİ LİOR AHİTUV KİMDİR?

Oyuncunun hayat arkadaşı Lior Ahituv da magazin gündeminin en çok araştırılan isimlerinden biri haline geldi. Kameralardan uzak kalmayı tercih eden Ahituv ile Kökenli'nin yolları yıllar önce kesişti. Uzun süren mutlu ve istikrarlı bir beraberliğin ardından ikili, 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleşen şık bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Zor günleri omuz omuza aşan çift, şimdilerde çekirdek aile olmanın tadını çıkarıyor.