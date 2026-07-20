SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bir tartışma sırasında sarf edilen 'elimdeki köpeği bırakır, sizi ısırttırırım' sözü, Yargıtay tarafından 'silahla tehdit' suçu kapsamında değerlendirildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, saldırgan amaçla kullanılmaya elverişli olan hayvanların da TCK kapsamında silah olarak kabul edileceğine hükmetti. Benzer şekilde soruşturması ve yargılaması devam eden bir çok davanın seyri, bu kararla birlikte değişti.

Yargıtay: 'Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli'

Davaya konu olan olayda, yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 'silah' tanımına atıfta bulundu. Daire, saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli olan canlı ya da cansız varlıkların suçun işleniş biçimine göre silah niteliği taşıyabileceğini belirtti. Kararda, sanığın köpeği bir tehdit unsuru ve saldırı aracı olarak kullanacağını beyan etmesi, TCK'nın ilgili maddelerince 'silahla tehdit' suçunun oluşması için yeterli görüldüğünü gerekçeli kararında belirti.

Cezası Daha Ağır Olacak

Bu emsal kararla birlikte, bir kişiyi evcil ya da sahipsiz bir hayvanla korkutmak, üzerine saldırtmakla tehdit etmek veya doğrudan köpeği hedef göstererek korku yaratmak artık nitelikli tehdit suçu kapsamına giriyor. Normal şartlarda basit tehdit suçları daha hafif cezalarla veya uzlaştırmayla sonuçlanabilirken, 'silahla tehdit' suçu kapsamına alınan bu tür eylemlerde sanıklar daha ağır hapis cezaları istemiyle yargılanacak. Hukukçular, bu kararın özellikle son dönemde evcil hayvanların ya da tehlikeli ırkların başkalarına karşı bir korkutma aracı olarak kullanılmasının önüne geçmede büyük bir caydırıcılık sağlayacağını belirtiyor.