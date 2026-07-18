SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de bir döneme damga vuran ve kumpas iddialarıyla tartışılan 'Yengeç' operasyonu davasında, 18 ay sonra adalet yerini buldu. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermesinin ardından, haksız yere tutuklanan 15 avukat hukuk mücadelesi başlattı. Soruşturmayı yürüten tutuklanmalarına neden emniyet ile yargı mensuplarının FETÖ’den tutuklandığını belirten avukatlar, mesleki itibarları ve haksız tutukluluk süreçleri için tazminat davası açtılar.

Sahte İhbarla Operasyon

İzmir'de 2008 yılında, dönemin 'süper savcısı' olarak bilinen ve daha sonra hayatını kaybeden Murat Gök'ün talimatıyla gerçekleştirilen 'Yengeç 1 ve 2' operasyonları, aradan geçen 15 yılın ardından sonuçlandı. 'Rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla, 15'i avukat toplam 44 sanık hakkında açılan dava, uzun süren yargılama sonunda çıkan beraat kararı kesinleşti. Soruşturmanın sahte bir ihbar mektubuyla başladığını belirten sanık avukatlar, 3 ay tutuklu kaldıkları yargılama sürecinde somut hiçbir delil elde edilemediğini açıkladılar.

2 Sanık Kararı Göremedi

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada, iddia makamı sanıkların suçu işlediklerine dair hiçbir sabit delil bulunmadığını belirterek tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti de bu görüşe uyarak tüm sanıkların beraattine hükmetti. Yargılama devam ederken hayatını kaybeden 2 sanık, beraat kararını göremedi.

FETÖ Kumpası Çıktı

3 Ay tutuklu kalan ve 18 yıl sonra beraat eden avukatlar, operasyon döneminde görev yapan emniyet mensupları, savcılar ve hakimlerin büyük bir kısmının ilerleyen yıllarda FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiğini ve tutuklandığını hatırlattı. Avukatlar, adaletin geçte olsa yerini bulduğunu ifade ettiler.

Tazminat Davalarını Açtılar

Operasyon kapsamında 3 ay boyunca cezaevinde haksız yere tutuklu kalan avukatlar, uğradıkları maddi ve manevi zararlar için harekete geçti. 7 Avukat dava açması için bir avukata vekalet verdiği, diğer avukatların da davaları kendileri tarafından açıldığı öğrenildi

Manevi Yıpranma ve Meslek Kazanç Kaybı

Türk Hukuku'nda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca; haksız yere gözaltına alınan veya tutuklanan ve sonrasında beraat eden tüm vatandaşların, devletten maddi ve manevi tazminat isteme hakkı yasal bir güvencedir. 18 yıl süren bir dava ve mesleki itibarı zedelenen hukukçular söz konusu olduğunda, açılacak bu davaların hem manevi yıpranma hem de mesleki kazanç kaybı yönünden ciddi tazminat kararlarıyla sonuçlanması beklenir.