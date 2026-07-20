SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamudaki köstebeklere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yeni nesil silahlı suç örgütleriyle menfaat ilişkisi kurarak gili bilgileri aktardığı değerlendirilen 27’si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Gözaltına alınanlar arasında 2'si emekli,8'i aktif toplam 10 polis memuru, 2 avukat ve 1 zabıt kâtibinin de gözaltında olduğu öğrenildi.

Para Karşılığı Bilgi Sızdırmışlar

Yürütülen çalışmalarda, bazı kamu görevlilerinin yetki sınırlarını aşarak suç örgütü yöneticileri ve üyelerine para karşılığında veri sağladığı öne sürüldü. Sızdırılan bilgiler arasında suç kayıtları, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten verileri, araç bilgileri ile gümrük kapılarından geçiş kayıtlarının yer aldığı bildirildi.

Kamudaki Köstebekler

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 50 şüpheliden 27'sinin aktif kamu görevlisi olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 2'si emekli, 8'i aktif görevde toplam 10 polis, 2 avukat, 1 zabıt katibi, 1 Gümrük Muhafaza Müdür yardımcısı, 15 Gümrük görevlisi, 2 denetim serbestlik memuru da yer alıyor. Şüpheliler arasında ayrıca özel sektörde çalışan veya herhangi bir işi bulunmayan 19 sivil şahsın da yer aldığı açıklandı.

Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda; İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma dosyasında, İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında görevli gümrük personelinin yanı sıra, İstanbul'un çeşitli ilçeleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerden bazılarının yurt dışına çıkış yaptığı belirlenirken, adli makamlarca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.