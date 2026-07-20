Olay, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları kapsamında ortaya çıktı. Kente şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürülmek üzere hap imalatında kullanılacağı bilgisini alan ekipler, durumu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Başsavcılık koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip neticesinde, uyuşturucu maddelerin taşındığı değerlendirilen araç belirlendi.

Bayraklı’da yol kestiler

İzmir sınırlarına girmesinden itibaren adım adım takip edilen otomobil, Bayraklı ilçe sınırları içerisindeyken polis ekiplerince uygun noktada kıstırılarak durduruldu. Sürücünün etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta detaylı arama başlatıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, aracın bagaj ve gizli bölmelerine saklanmış halde toplam 29 kilo 200 gram uyuşturucu nitelikli hap ham maddesi bulundu.

Cezaevine gönderildi

Ele geçirilen ham maddeye el konulurken, araç sürücüsü M.D.Y. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olabilecek diğer şahısların tespiti için başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.