Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Engelsiz Servis" aracı, ilçede yaşayan engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten son olarak akülü sandalye kullanıcısı Muhammed Eren Tekbaş faydalandı. Fizik tedavi randevuları için düzenli olarak hastaneye gitmek zorunda olan Tekbaş, belediyenin özel donanımlı aracıyla güvenli ulaşım sağladı.

Başvuru telefondan oluyor

Ulaşım sürecini kolaylaştıran sistem, ailelerin belediye hatları üzerinden talep oluşturmasıyla başlıyor. Muhammed Eren Tekbaş’ın annesi Sakine Çiftçi, (0232) 484 22 91 numaralı telefonu arayarak oğlunun fizik tedavi süreci için destek istedi. Randevu kaydının oluşturulmasının ardından harekete geçen ekipler, tedavi gününde servis aracını Tekbaş’ın evinin önüne yönlendirdi. Deneyimli personelin yardımıyla araca binen Muhammed Eren Tekbaş ve annesi, tedavi görecekleri hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler, tedavi süresince hastane kapısında bekleyişini sürdürdü. İşlemleri tamamlanan Tekbaş, seans bitiminde aynı araçla tekrar evine güvenle teslim edildi.

"Arıyoruz hemen geliyorlar"

Verilen hizmet sayesinde hastane yollarında büyük bir kolaylık yaşadıklarını belirten anne Sakine Çiftçi, yaşadıkları memnuniyeti şu sözlerle aktardı:

"Mesafe çok uzak olduğu için engelli bir birey adına çok güzel bir hizmet. Otobüslerde çile çekmiyoruz. Arıyoruz, her zaman geliyorlar. Bizi evimizden alıp hastaneye getiriyorlar, bekliyorlar ve sonra yine evimize bırakıyorlar. Konak Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz."

Hizmetten faydalanan Muhammed Eren Tekbaş ise uygulamadan çok memnun kaldığını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.

