İstanbul merkezli dev bir dolandırıcılık şebekesi, bankaların zafiyetini sahte banknotlarla manipüle etti. ATM’lerin para tanıma sistemlerini bypass eden uyanıklar, hazineyi adeta kendi hesaplarına akıttı. Sistemdeki açığı 50 dolarlık sahte banknotlarla delen şebeke, nihayet siber polisin radarına yakalandı. Bu sabah şafak vakti 6 ilde düğmeye basıldı.

Makineden dolar girip gişeden lira çıktı

Yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek türden. Şüpheliler, piyasaya sürmesi kolay olsun diye özellikle 50 dolarlık banknotları seçti. Bu sahte paraları banka ATM’lerine tek tek yüklediler. Sistem parayı gerçek sanıp hesaba tanımladığı an, operasyonun ikinci aşaması başladı. Başka ATM’lere koşan şebeke üyeleri, bu sanal bakiyeyi anında Türk lirasına çevirerek nakit olarak çekti. Dijital bir illüzyonla da sahte kağıt parçaları bir anda gerçek paraya dönüştü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla aylarca bu trafiği izledi. İncelemeler derinleştikçe vurgunun boyutu da netleşti. Tam 102 bin 750 dolarlık bir zarar vardı ortada. Bankacılık sistemini sarsan bu işlemler, yüzlerce farklı hesaptan ve ATM’den yapılmıştı.

Şafak vakti 6 ilde senkronize operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini tek tek tespit etti. Operasyon için en doğru an bu sabahtı. İstanbul odaklı başlayan dalga; Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’a kadar uzandı. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yataklarında ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Sorgular başladı. Polis, bu sahte paraların arkasındaki basım merkezini ve banka sistemindeki açığı şebekeye kimin sızdırdığını araştırıyor.