Denizli’nin Buldan ilçesi, sabah saatlerinde gelen acı bir kaza haberiyle sarsıldı. Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir traktör şarampole devrildi. Feci kazada 75 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağanak yağış yolu kayganlaştırdı!

Edinilen bilgilere göre kaza Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan 75 yaşındaki Ali Dağcı idaresindeki traktör, aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Yol adeta bu pistine dönmüştü. Talihsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören duyarlı vatandaş hemen telefonlara sarıldı. Güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular.

İlk müdahale olay yerinde!

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı sürücü Ali Dağcı’ya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hızlı bir şekilde Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Dağcı, hemen yoğun bakıma alındı. Ancak burada doktorların sarf ettiği tüm çabalara rağmen acı haber geldi; 75 yaşındaki Ali Dağcı yaşam mücadelesini kaybetti.