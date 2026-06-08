Otokoç yetkili servisine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışma başlattığını ifade etti.

13 kişiye gözaltı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, soruşturma kapsamında daha önce 5 şüphelinin yakalandığını hatırlatarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 8 kişinin daha gözaltına alındığını ve toplam gözaltı sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı. Olayın yurt dışı bağlantılarının da incelendiğini belirten Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Şahin ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını ifade etti.

Neler yaşandı?