SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, Mali Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonunda şüphelilerin emniyet sorgusu tamamlandı. 6 Kişi ifade işlemlerinden sonra emniyetten serbest bırakılırken, 41 şüpheli doktor kontrolünden sonra geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye götürüldü.

Milyarlık vurgun

Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde gözaltında bulunan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve operasyon sürecinde yakalanan zanlılardan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise bu sabah saatlerinde İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında soruşturmanın kilit isimlerinin de yer aldığı öğrenildi.

Sayıştay Raporları Ortaya Çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Şube ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma, kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını gözler önüne serdi. İnceleme ve değerlendirmelerde, Sayıştay raporlarında da açıkça tespit edildiği üzere, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle kamunun tam 3 milyar 100 milyon Türk lirası zarara uğratıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasından derlenen bilgilere göre şebekenin yöntemi ve operasyonun geçmişine dair detaylar şöyle:

'Rekabet Ortadan Kaldırıldı: Şüpheli kamu görevlileri ile şirket temsilcilerinin organize bir şekilde hareket ettiği, ihale süreçlerinde rekabet koşullarını tamamen ortadan kaldırarak kamu kaynaklarını belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddia edildi.

