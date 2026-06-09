Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde feci bir traktör kazası meydana geldi. Traktör kazasında 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Türkay hayatını kaybetti. Tarlasını sürdüğü esnada kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle birlikte aracın altında kalan yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkarak devrildi!

Kaza, akşam saatlerinde Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyünde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Mehmet Türkay, kendisine ait tarlada traktörüyle çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Kazayı görenlerin ihbarının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Mehmet Türkay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze hastane morguna götürüldü!

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Mehmet Türkay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kozaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.