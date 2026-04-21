Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin entelektüel gelişimine katkı bağlamında sürdürdüğü kitap kulübü etkinleri çerçevesinde Türk edebiyatının önemli isimlerin Ayşe Kulin’i konuk ederek, yazarın son eseri ‘Aylardan Kasım Günlerden Perşembe’ eseri üzerinden keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaan Özhelvacı: Edebiyatın bir milletin hafızasını nasıl diri tuttuğunu birlikte deneyimliyoruz

Moderatörlüğünü EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Rebia Rezzan Özduran’ın gerçekleştirdiği söyleşide konuşan ve kitaplar ile kurulan bağın bireyler üzerinde önemli etkileri olduğunu savunan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “Bugün burada yalnızca bir söyleşi gerçekleştirmiyoruz. Edebiyatın; geçmiş ile bugün arasında kurduğu köprüyü, insanın iç dünyasına açtığı derinlikli alanları ve bir milletin hafızasını nasıl diri tuttuğunu birlikte deneyimliyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yalnızca tarihsel kimliğiyle değil, duyguları, düşünceleri ve insani yönüyle anlamaya çalışmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı karşıladığımız bu anlamlı haftada bizler için çok kıymetli bir farkındalık sunmaktadır. Kitaplar aracılığıyla kurulan bu bağın, bizleri yalnızca daha donanımlı iş insanları değil, aynı zamanda daha derinlikli düşünen bireyler haline getirdiğine inanıyoruz.” dedi.

“Milletimizin ve en büyük umudumuz olan çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum”

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine de değinen Başkan Özhelvacı, bayramı da kutlayarak, şu ifadeleri kullandı: “23 Nisan; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bu vesileyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anarken, bizlere emanet ettiği bu mirası geleceğe taşıma kararlılığımızı yineliyoruz. Milletimizin ve en büyük umudumuz olan çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum.”