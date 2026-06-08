Aksaray’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yasaklı madde operasyonu çerçevesinde, İzmir’den kente yasaklı madde getirdiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda yasaklı madde ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklandı.

Ekipler sevkiyat bilgisine ulaştı!

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasaklı maddeyle mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar esnasında İzmir’den Aksaray’a yasaklı madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşmış oldu.

4 günlük takip!

Jandarma ekipleri tarafından 4 gün boyunca sürdürülen takip çalışmaları netticesinde şüphelilerin Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki bir adrese geldikleri tespit edildi.

Elde edilen deliller sonucunda ekipler operasyon için düğmeye bastı ve belirlenen ikamete baskın gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında S.K. (27), M.S. (39), A.A. (24), Y.A. (25), S.A. (24) ve A.K. (26) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Yasaklı maddelere el konulurken, şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna sevk edildi.

3 kişi tutuklandı!

Jandarmadaki işlemlerinin sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., Y.A. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.K., M.S. ve S.A. ise tutuklandı.