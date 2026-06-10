TCG Anadolu İzmir ziyaretiyle ilgili şu an için resmi olarak açıklanan bir tarih bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geminin halka açılacağı limanları program dahilinde duyuruyor. Yine de geminin geçmiş rotası ve güncel takvimi bazı ipuçları veriyor.

TCG Anadolu İzmir'e daha önce geldi mi?

Geldi, hem de unutulmaz bir ziyaretle. Gemi, hizmete girdiği 2023 yılının mayıs ayında Alsancak Limanı'na demirledi ve yaklaşık 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. O dönemde İzmirliler gemiyi görebilmek için limanda uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçiler 10.00-18.00 saatleri arasında gemiye alındı; güvertede Bayraktar TB3, Kızılelma ve Yeni Altay tankı gibi milli savunma sanayisi ürünleri sergilendi. Manisa ve çevre illerden bile gemiyi görmeye gelenler oldu. Bu yoğun ilgi, geminin yeniden İzmir'e gelmesi yönündeki beklentiyi de canlı tutuyor.

TCG Anadolu İzmir ziyareti öncesinde gemi şu an nerede?

Geminin 2026 takvimi oldukça yoğun geçiyor. Yılın başında NATO'nun Steadfast Dart-2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'nın Kiel Limanı'nı ziyaret eden TCG Anadolu, mayıs ayında ise İstanbul'a döndü. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı ve yine büyük ilgi gördü.

Yani gemi aktif görev ve tanıtım programları arasında mekik dokuyor. Liman ziyaretleri de bu takvime göre planlanıyor.

TCG Anadolu İzmir programı nereden takip edilir?

En sağlıklı kaynak resmi kanallar. Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın duyuruları ile İzmir Valiliği'nin paylaşımları, olası bir ziyareti ilk elden haber verecek adresler.

Geçmiş ziyaretlerin genellikle milli bayramlar ve özel etkinlik dönemlerine denk geldiği düşünülürse, İzmirlilerin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak resmi açıklamalarda olacak. Yeni bir tarih duyurulduğunda Alsancak'ta yine uzun kuyrukların oluşacağı şimdiden belli.