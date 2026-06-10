Son Mühür / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Kandemir Medya’yı ziyaret etti. Son Mühür ve Radyo Ege çalışanlarıyla bir araya gelen Yüksel’i, Kandemir Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kandemir ağırladı. Ziyaret kapsamında kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Yüksel, medya sektöründeki dönüşüm ve güncel iletişim politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Doğru ve teyitli bilgiye ulaşmak bir kamu hizmetidir”

Kandemir Medya ailesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, dijitalleşmeyle birlikte gazetecilik mesleğinin önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Yüksel, “Böyle profesyonel bir ekip ve genç çalışma arkadaşlarımızın yüksek tempolu çalışmalarını yerinde görmek bizleri memnun ediyor. Konvansiyonel medyada yaşanan dönüşümle birlikte dijital ve sosyal medya alanındaki gelişmeleri takip etmek her geçen gün daha da önem kazanıyor. Gazetecilik artık farklı bir boyuta evrilmiş durumda. Bizim için en önemli konu, güncel bilginin doğru, güvenilir ve teyit edilmiş şekilde kamuoyuna ulaştırılmasıdır. Toplumun haber alma özgürlüğü son derece kıymetlidir. Bilginin doğruluğunu ve kaynağını tespit ederek zamanında paylaşmak, bir anlamda kamu hizmeti niteliği taşımaktadır. Gazetecilik mesleğinin kutsallığı ve toplumsal değeri de buradan gelmektedir. Önümüzdeki dönemde dijital medyanın etkisinin artarak devam edeceğini, medya kuruluşlarının ve gazetecilerin daha yoğun ve stratejik çalışmalar yürüteceğini öngörüyorum. Bu anlamda Son Mühür, hem İzmir basını hem de ulusal medya açısından önemli bir kurumdur” dedi.

“Dezenformasyonla mücadelede ortak sorumluluk”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Devlet Enformasyon Sistemi ve Basın Yayın Kuruluşları Başvuru ve Bildirim Sistemi aracılığıyla medya kuruluşları ve basın mensuplarıyla yakın temas halinde olduğunu belirten Yüksel, iletişim ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yüksel, “Zaman zaman eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Başkanlığımız, basın mensuplarının çalışmalarını daha etkin şekilde yürütebilmeleri ve sektörün gelişimine katkı sunabilmeleri amacıyla çeşitli destekleyici faaliyetler yürütüyor. Medya kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olarak sektörel ihtiyaçları yakından takip ediyor, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında dezenformasyonla mücadele geliyor. Bu mücadeleyi yalnızca İletişim Başkanlığı’nın yürütmesi yeterli değil. Basın mensuplarının da doğru bilgi ekosisteminin korunmasında aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Medya mensupları, manipülatif içeriklerin tespitinde önemli katkılar sunabiliyor. Bu nedenle hem üretkenlik hem de dezenformasyonla mücadele konusunda tüm basın mensuplarıyla sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

15 Temmuz’un 10’uncu yılına özel kapsamlı program

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin de bilgi veren Yüksel, hazırlık çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Yüksel, “Allah bir daha bu millete ve devlete 15 Temmuz gibi acı olaylar yaşatmasın. Onuncu yıl olması nedeniyle bu yıl daha kapsamlı ve kapsayıcı etkinlikler planlanıyor. Aynı dönemde gerçekleştirilecek NATO etkinliği de farklı bir atmosfer oluşturacak. Her yıl İzmir Valiliği ile birlikte düzenlediğimiz programlar bu yıl da devam edecek. Kamu kurumlarının gerçekleştireceği etkinliklerde çeşitliliğin artırılmasını ve farklı katkıların sunulmasını önemsiyoruz. İzmir’deki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren proje takip sistemi üzerinden kurumlarımız etkinlik planlamalarını sürdürüyor. 15 Temmuz’un 10’uncu yılına özel olarak çeşitli görsel etkinlikler ve programlar planlanıyor. Süreci heyecanla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Medya okuryazarlığı her zamankinden daha önemli”

Açıklamalarının sonunda yerel basına da seslenen Yüksel, toplumun doğru bilgiye erişiminde medya kuruluşlarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Yüksel, “Doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılması büyük önem taşıyor. Dezenformasyon ve manipülatif içeriklerle mücadelede medya kuruluşlarının katkısı son derece kıymetli. Özellikle sosyal medya ve yeni medya platformlarında medya okuryazarlığının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Son Mühür ve diğer medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaz döneminde Son Mühür ailesiyle gerçekleştireceğimiz özel bir projemiz de olacak. Tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.