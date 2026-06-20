Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti'ye yakınlığıyla kamuoyunda tanınan gazeteci Şamil Tayyar, Özgür Özel'in yeni parti kuracağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Şamil Tayyar'dan yeni parti çıkışı

SONAR'ın yeni yayınladığı anketi değerlendiren ve Özel'in kuracağı partinin alacağı oy oranı hakkında konuşan Şamil Tayyar, "SONAR yeni anket yayınlamış. Özgür Özel parti kurarsa yüzde 32.7 oyla birinci, AK Parti yüzde 27.1’le ikinci sırada. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise 6.4’de kalıyor." dedi.

"Durum buysa, yeni parti için niye beklenir?"

Son olarak, Özel bu anketleri referans aldığının altını çizen Tayyar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Oysa SONAR daha bir ay önce yaptığı ankette AK Parti’yi yüzde 32.3’le birinci, CHP’yi yüzde 31.4’le ikinci çıkarmıştı. Özel başındayken CHP’nin oyu yüzde 31.4’ken ayrıştıklarında (Özel+Kılıçdaroğlu) oyları yüzde 39.1’e yükseliyor. Özel de bu anketi referans alıyor.Tuhaf değil mi?Durum buysa, yeni parti için niye beklenir?"