Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, tatil sezonunun kapıyı çalmasıyla birlikte sahil şeridindeki çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi’nin en gözde noktalarından biri olan Maydonoz Koyu Mevkii’nde eskiyen ve yıpranan yolları baştan aşağı yeniliyor. Yaz operasyonu başladı.

Turizm sezonunda yaşanacak yoğunluğu öngören ekipler, tatilciler akın etmeden önce sahada adeta zamanla yarışıyor. Şu ana kadar bölgedeki yollara tam 4 bin 500 metrekare asfalt serildi bile.

Ekipler sahada zamanla yarışıyor

Çalışmalar sadece mevcut alanla sınırlı kalmayacak. Tozlu ve bozuk yollardan kurtulmak isteyen mahalle sakinleri için iş makineleri durmaksızın çalışıyor. Sırada bekleyen 2 bin 500 metrekarelik bir alan daha var.

Kısa süre içinde bu bölümün de tamamlanması hedefleniyor. Böylece Ahmetbeyli Mahallesi, toplamda 7 bin metrekarelik gıcır gıcır ve konforlu bir yol ağına kavuşacak. Toz toprak geride kalıyor.

"Zorluklara rağmen durmuyoruz"

Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik ve idari zorluklara değinen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahada yürütülen koordineli çalışmayı yakından takip ediyor. Planlamanın aksamadan ilerlediğini belirten Çiçek, sahil bölgelerine neden ağırlık verdiklerini şu sözlerle aktardı:

"Belediyelerde yaşanan her türlü zorluğa rağmen planlanan şekilde ilerliyoruz. Ekiplerimizin emekleri ile Menderes’te birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarındaki tatil sezonu dolayısıyla yaşanacak yoğunluktan önce tüm çalışmalarımızı tamamlamak adına hizmette ağırlığımızı bir süreliğine sahil bölgemize verdik. Yapımını sürdürdüğümüz çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız."

Sırada diğer mahalleler var

Menderes’in sadece sahilden ibaret olmadığını hatırlatan yerel yönetim, ilçenin geniş coğrafyasına yayılan hizmet ağını aksatmamakta kararlı. Başkan Çiçek, Maydonoz Koyu'ndaki hummalı çalışmanın bir başlangıç olduğunu ve ilçedeki 44 mahallenin tamamında hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yaz boyunca Menderes'in farklı noktalarında yeni şantiyelerin kurulması bekleniyor.

