Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, yaşam kalitesini doğrudan sekteye uğratan bu sorunlara merhem olmak amacıyla 2026 yılında kaplıca tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmeye devam edeceğini açıkladı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) standartlarında kurgulanan bu destek mekanizması, sadece tedavi süreçlerini finanse etmekle kalmayıp, İzmirli hastaların ulaşım ve refakatçi detaylarına kadar pek çok harcamasını kurum güvencesi altına sokuyor.

İzmir'den Gidecekler Neleri Ödeyecek, Neleri Ödemeyecek?

SGK yönetmeliklerine göre, İzmirlilerin kaplıca tesisindeki tıbbi seans ve banyo ücretleri eksiksiz bir şekilde devlet tarafından karşılanıyor. Hastanın otobüs ya da tren gibi mutat taşıtlarla yapacağı gidiş-dönüş yol masrafı ile birlikte iaşe bedeli olarak adlandırılan gündeliği de ödeniyor. Kurul raporunda hekimler tarafından belirtilmiş bir "refakatçi zorunluluğu" kararı varsa, refakatçiye ait olan gündelik ve yol bedelleri de devlet kasasından çıkıyor. Tesis içerisindeki her türlü lüks harcama, oda servisi imkanları, standart dışı ekstra yemekler ve kişisel eğlence aktivitelerine ait giderler ise SGK'nın kapsamı dışında tutularak direkt hastadan tahsil ediliyor.

SGK'nın Kaplıca Hizmetinden Faydalanma Kuralları

Ücretsiz tedavi planının hayata geçmesi için uyulması gereken birtakım kati şartlar bulunuyor. Tedavi olunacak kaplıcanın Sağlık Bakanlığı onaylı bir işletme ruhsatı taşıması temel koşuldur. İzmir'deki hastaların, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümlerinden veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlıklarından sağlık kurulu raporu temin etmeleri mecburi kılınmıştır. Alınan bu raporun düzenlendiği gün de hesaplamaya dahil edilerek tam 5 iş günü içerisinde onaylı tesise giriş sağlanmalıdır. Eğer başvuru bu süreyi geçerse, belge geçerliliğini yitirmese de hastanın yeni bir sevk belgesi çıkartması gerekecektir.

SUT Kapsamında Onaylanan Rahatsızlıklar

Hangi hastalıkların bu sistemden faydalanacağı net bir şekilde listelendi. Emeklilerin sıklıkla şikayetçi olduğu romatizmal hastalıklar, kireçlenme sorunları ve eklem ağrılarını kapsayan kas ve iskelet sistemi sorunları ücretsiz tedavi edilebiliyor. Dermatoloji uzmanlarınca teşhisi konulan sedef ve egzama gibi kronikleşmiş cilt hastalıkları da kapsama alındı. Ayrıca, mide, bağırsak, idrar yolu ve böbrek şikayetleriyle öne çıkan dahiliye rahatsızlıkları ile beraber, kronik bronşit ve nefes darlığı gibi solunum yolu problemleri yaşayan İzmirli emekliler de devletin bu imkanından yararlanabiliyor.