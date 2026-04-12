Son Mühür/ Merve Turan- Tuba Ünsal, İstanbul’da yağmurlu bir günde yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, elinde ekmeklerle yağmur altında yürüyen yaşlı bir kadını gördüğü an yaşadığı ikilemi tüm samimiyetiyle dile getirdi.

Ünsal, o anı şu sözlerle anlattı: “Biraz önce geçerken bir tane teyze gördüm, elinde ekmekler... Yağmurun altında böyle sırılsıklam yürüyor.

Döndüm, geçtim. Sonra bir an dedim ki: ‘Tuba, hemen dönüyorsun ve alıyorsun, gideceği yere kadar bırakıyorsun.’”

“Bir anlık tereddüdüme ben bile şaşırdım”

Kendi davranışını sorguladığını ifade eden Ünsal, yaşadığı saniyelik tereddüdün kendisini düşündürdüğünü belirtti.

İçsel bir hesaplaşmaya girdiğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Döndüm, geçtim ama bir an durdum. O bir saniyelik refleksin içimde nereye denk geldiğini sorguladım.”

“Eskiden böyle değildim”

Ünsal, geçmişte yardıma ihtiyacı olan insanlara daha rahat destek olabildiğini vurgularken, günümüzde artan güvensizlik duygusuna dikkat çekti. Toplumsal korkunun insan davranışlarını değiştirdiğini belirten oyuncu şöyle konuştu:

“Sonra farkına vardım, dedim ki: Yani ben normalinde böyle bir insanım. O geçip gitme hissinin saniyelik refleksi içimde nereye tekabül ediyor? Korkuyoruz çünkü.

İşte arabaya birilerini almaktan... Ben eskiden dolaşırdım, ihtiyacı olanları alırdım, sokak çocuklarını alırdım. Artık korkuyoruz ya...”

Takipçilerine çağrıda bulundu

Paylaşımının sonunda takipçilerine seslenen Ünsal, korkunun iyilik yapmanın önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı. Ünlü oyuncu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Ve korkunun iyilik yapmanıza engel olmasına izin vermeyin ne olur. Bu çok önemli. Yaptığım şeyi söylemek için anlatmıyorum. Yani gerçekten o bir saniye durduğum halime ben şaşırdım.”