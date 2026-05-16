Milyonlarca Müslümanın her yıl heyecanla takip ettiği Hac organizasyonu için yeni dönem kayıt süreci netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasıyla birlikte, başvuru ekranının açılacağı gün ve son işlem tarihi resmiyet kazandı. Peki, ilk defa başvuru yapacaklar ne yapmalı? Kayıt yenileme ücreti var mı? İşte ayrıntılar...

2027 HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2027 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs tarihinde başlayacak. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan vatandaşların başvurularını en geç 19 Haziran tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, başvuru ve güncelleme işlemlerini tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirecek. Hem sisteme ilk kez dahil olacak adaylar hem de geçmiş yıllardan kaydı bulunan vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak adımlarını kolayca tamamlayabiliyor.

KAYIT YENİLEME YAPMAYANLARIN BAŞVURULARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Yetkililer, geçmiş yıllarda ön kayıt yaptıran vatandaşların mevcut haklarını kaybetmemeleri için önemli bir uyarıda bulundu. Belirtilen 18 Mayıs - 19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılabilecek.

2027 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Adayların gerçekleştireceği ön kayıt ve güncelleme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt hakkı kazanacak isimlerin belirleneceği Hac kurası ve kesin kayıt tarihlerini önümüzdeki aylarda kamuoyu ile paylaşacak.