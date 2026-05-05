Son Mühür / İzmir’de Çeşmelilerin tepkisiyle karşılaşan ‘otel-yat’ projesi tekrardan gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi konakladığı Grand Yazıcı Turban Otel’in sahibi olan iş insanı Serkan Yazıcı’nın şirketi Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş.’nin, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’daki Babür Koyu için planladığı yat limanı ve otel projesi için bakanlığa bir kez daha başvuru yapıldı.

Daha önce Çeşmelilerin yoğun tepkisi nedeniyle halkın katılımı toplantısı yapılamayan proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci resmen başlatıldı.

241,5 milyonluk yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED raporunun inceleme ve değerlendirme süreci başladı. Projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonunun toplantısının 3 Haziran’da yapılacağı duyuruldu. 241,5 milyon gibi büyük bir bedelle hayata geçirilmesi planlanan proje, Alaçatı Tatlıcak Mevkii’ni kapsıyor. Projede, hem kara hem de deniz alanında yaklaşık 21 bin 743 metrekarelik bölümde planlanıyor. Proje kapsamında yat limanı, otel, sosyal ve ticari tesislerle birlikte deniz yapıları inşa edilmesi planlanırken, bölgede dip tarama çalışmaları da öngörülüyor. Şirketin planına göre marina kapasitesi 47 tekneye kadar çıkabilecek. Projede, 270,27 metre uzunluğunda dalgakıran, yüzer iskele, 90 metre uzunluğunda kumsal ve 1 adet Deniz Feneri bulunuyor.

Çeşmeliler tepki göstermişti

Çeşme’nin nadide alanlarından Babür Koyu’nda yapılması planlanan projede en çok tartışılan konular arasında bölgenin bir kısmının “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, bir kısmı ise “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsünde olması yer alıyor.

Daha önce aynı proje için yapılmak istenen ÇED halkın katılımı toplantısı, Çeşme Kent Konseyi, çevre örgütleri ve yurttaşların tepkisi nedeniyle gerçekleştirilememiş ve resmi tutanakla iptal edilmişti. Bölge halkı, doğal sit alanında marina ve turizm tesisi yapılmasına karşı çıkarak projenin iptal edilmesi konusunda çağrı yapmıştı.