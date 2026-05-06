Son Mühür/Selda Meşe- Çeşme’nin en verimli tarım arazileri, doğal sit alanları, ve ekolojik açıdan hassas bölgelerinde yapılmak istenen güneş enerji santrali projesi için yeni aşamaya geçildi. Sabancı Holding ve Alman EON Enerji ortaklığı ile birlikte hayata geçirilmeye çalışılan yaklaşık 600 dönüme yakın alanın özel bir şirkete tahsis edilme projesi daha önce İzmir'in değişik bölgelerinden gelen çevre örgütlerinin ve vatandaşın yoğun tepkisine neden oldu.

"Ne hukuka ne de kamu yararına uygundur"



Çeşme halkının açık ve kararlı tepkisiyle iki kez durdurulan projenin, halk tamamen devre dışı bırakılarak doğrudan bakanlık eliyle yeniden gündeme getirilmesi tepkilere neden oldu. Çeşme Çevre Derneği adına konuşan başkan Ahmet Güler, "açıkça ifade etmek isteriz ki; bu süreç ne hukuka ne de kamu yararına uygundur" açıklamasında bulundu.

"Çeşme bugün zaten ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır"



Çeşme Çevre Derneği olarak bu projeye karşı resmi itirazlarını yaptıklarını belirten Güler, "Bu girişim; tarımı yok saymak, doğal yaşamı riske atmak, halkın ortak varlıklarını şirketlere devretmek anlamına gelmektedir. Çeşme bugün zaten ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır. Böylesi bir bölgede, geniş alan kaplayan enerji projelerinin planlanması bilimsel ve çevresel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Biz Çeşme Çevre Derneği olarak bu projeye karşı resmi itirazımızı bakanlığa sunmuş bulunuyoruz. Çeşme halkının iradesinin yok sayılmasına karşı durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

" ÇED olumsuz kararı verilmelidir"



Başkan Güler Bakanlığa çağrıda bulunarak, "Çeşme’nin toprağı, suyu ve doğası şirketlere devredilemez. Bu proje kamu yararı taşımamaktadır. Talebimiz nettir: “ÇED OLUMSUZ” kararı verilmelidir. Aksi halde, hukuki ve toplumsal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

