Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabı üzerinde İzmir eleştirilerine devam ediyor. Kaya bu sefer İzmir'in altyapısını öyle bir karşılaştırma yaparak eleştirdi ki görenler şoke oldu. AK Partili Kaya İzmir'in 2026 yılı ile 2000 yıl önceki Antik Roma'nın altyapısını karşılaştırarak Antik Roma'da böyle sorunlar yaşanmadığını dile getirdi.

"'Ya o kadar da değil' diyenler oldu" diye bahseden Kaya şu ifadeleri kullandı:

"'Antik Roma’da bile kanalizasyon vardı, altyapı vardı, 2026 yılında İzmir’de altyapı sorunu yaşıyoruz' dediğimde, 'Ya o kadar da değil' diyenler oldu. Evet, tam olarak o kadar. 2000 yıl önce bu şehir suyu yönetmeyi biliyordu. Kadifekale’nin yamaçlarından çıkan kaynaklar, yer altındaki kanallarla toplanıyor, Agora’daki hamamlara, çeşmelere, sarnıçlara ulaştırılıyordu. Bugün hala akmaya devam eden o Roma su kanalı, İzmir Agorası’nın altında sessizce görevini yapıyor. Taş kemerler dimdik, mühendislik aklı ayakta ve su 2000 yıldır akıyor."

2000 yıl önce planlamanın varlığından bahsederek bugünü sorgulayan Kaya şöyle ekledi:

"Roma döneminde yerin altında bir insanın rahatlıkla yürüyebileceği kanallar inşa edilmiş. Yani 2000 yıl önce planlama var, altyapı var, su yönetimi var. Peki bugün? Her yağmurda sokaklar göl, her yaz susuzluk korkusu, şebekede kaybolan milyonlarca metreküp su... 2000 yıl önce yapılan altyapı hâlâ çalışıyor; bugün altyapı yapılmıyor, yapılanlar ise birkaç yılda iflas ediyor. Soruyorum: Bu kadim şehir bunu hak ediyor mu? Bu mühendislik hafızasına sahip bir İzmir bu tabloya razı olmalı mı? Bu şehir tarihine, geçmişine bakınca çok daha iyisini hak ettiğini zaten bize haykırıyor."