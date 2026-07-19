A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü hafta mücadelesinin son maçında İran'ı 3-1 yendi. Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle beraber organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

İlk seti kaybeden milliler geri döndü

Belgrad Arena’da oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk seti 17-25 geride kapattı. İkinci setle birlikte oyunda eşitliği sağlayan Türkiye, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Maçın üstünlüğünü eline alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. 111 dakika süren karşılaşmada milliler, turnuvadaki 8. galibiyetini elde ederek puanını 22’ye çıkardı.

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Finaller Çin'de oynanacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı 1

Bu sonuçla adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti. Organizasyonun finalleri, 29 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde gerçekleşecek.

Karşılaşmanın detayları;

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Efe, Berkay (L) (Mirza, Kaan, Hilmi, Cafer)

İran: Morteza, Mohommad, Arshia, Haghparast, Nima, Haji, Hazrat (L) (Ilshan, Poriya, Mohsen, Eisa, Hossein (L), Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 111 dakika

Kaynak: İHA