Kılıçdaroğlu'nun ofis masraflarını karşılayan iş insanı kim? Şaban Sevinç'ten dikkat çeken iddia

AK Partili Atmaca’nın dile getirdiği şirket: İzmirli belediyelerin milyonluk işleri hep aynı adrese mi?

Bir zamanlar İzmir'in ilçesiydi: Bugün Denizli'nin gözde yeri oldu

Bu burçtaki insanlar kimseyi yanında istemiyor: Yalnızlığıyla ünlü 3 burç

TSK’nın ilk astsubay kökenli tümgenerali Çırakoğlu, Son Mühür’e konuştu: 15 Temmuz bir darbe değil, işgal projesiydi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Düğünde takı sırası ustaya geldi, 100 tane taktı. 'Büyütün, sermayeniz olsun'

Fenerbahçe ve Beşiktaş masaya oturdu! Sürpriz takasta iki isim var

Sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak! Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı: İşte il il hava durumu (19 Temmuz 2026)

Bu sonuçla adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti. Organizasyonun finalleri, 29 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde gerçekleşecek.

Maçın üstünlüğünü eline alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. 111 dakika süren karşılaşmada milliler, turnuvadaki 8. galibiyetini elde ederek puanını 22’ye çıkardı.

Belgrad Arena’da oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk seti 17-25 geride kapattı. İkinci setle birlikte oyunda eşitliği sağlayan Türkiye, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü hafta mücadelesinin son maçında İran'ı 3-1 yendi. Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle beraber organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.